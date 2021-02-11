

Бокерия: Объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии» не рассматривается

11.02.2021 17:07





Объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии» не планируется, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



«Я могу это сказать очень четко, что это не рассматривается», - заявил Гига Бокерия.



Что касается распространившейся информации о встрече Гиги Угулава и Михеила Саакашвили, Бокерия говорит, что партийные вопросы «Европейской Грузии» не решаются коммуникацией с Саакашвили.



«Я не могу сказать, была ли у Угулава коммуникация с Саакашвили в последнее время. Вообще, у нас есть коммуникация со всеми партнерскими политическими силами. Когда и в последний раз была ли коммуникация с ним у Гиги Угулава, не имеет никакого значения, знаю ли я об этом или нет. Вопросы нашей партии не решаются коммуникацией с Саакашвили. У нас формат разграничения, а вернее конкуренции, а иногда и критики со всеми нашими конкурентами, в том числе с «Национальным движением». Есть вопросы, где мы являемся партнерами со всеми партнерскими силами, а не только с «Национальным движением». Например, такой вопрос - бойкот и досрочные выборы», - заявил Бокерия.



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