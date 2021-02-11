

ГУАМ укрепляет сотрудничество со странами Балтии

11.02.2021 17:11





Грузинская делегация приняла участие в 15-м заседании бюро Парламентской ассамблеи ГУАМ, которое в связи с пандемией прошло в формате видеоконференции.



Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, на встрече присутствовали глава грузинской делегации в парламенте Георгий Хелашвили, вице-спикер Каха Кучава, депутаты Каха Кахишвили, Давид Матикашвили, Ираклий Заркуа и Леван Мгалоблишвили.



Главной темой обсуждения на встрече стал нагорно-карабахский конфликт.



Участники обсудили дальнейшее углубление экономического сотрудничества в рамках организации ГУАМ и развитие совместных проектов.



На заседании было отмечено, что договоры о свободной торговле и потенциал транспортного коридора между странами ГУАМ используются эффективно. На переговорах также обсуждались вопросы углубления сотрудничества со странами Балтии в конкретных областях.



Глава грузинской делегации Георгий Хелашвили проинформировал участников встречи о ситуации на оккупированных территориях Грузии. Он также упомянул факт задержания незаконным оккупационным режимом в Цхинвальском регионе гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.



В 2021 году Грузия приняла председательство в ГУАМ.



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