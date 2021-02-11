

ЕС и ВОЗ будут действовать совместно для поддержки распределения вакцин и вакцинации против COVID-19 в Грузии

11.02.2021 19:48





Евросоюз и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будут работать вместе для поддержки распределения вакцин против Covid 19 и вакцинации в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, - об этом говорится в информации, распространенной Европейским региональным бюро ВОЗ.



По их информации, проект, профинансированный Евросоюзом и реализуется региональным офисом, охватывает все этапы распределения вакцины и вакцинации от Сovid 19.



«Проект также будет значительной инвестицией с точки зрения укрепления систем иммунизации в странах Восточного партнерства. Это крупнейший проект, совместно реализованный Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения в европейском регионе, с общим бюджетом 40 миллионов евро в течение 3 лет. Он добавится к уже текущим или планируемым программам, таким как программа COVAX Всемирной организации здравоохранения и механизм обмена ЕС, чтобы обеспечить доступ к вакцинам в этих странах», - отмечается в информации.



По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, средства первоначально будут использоваться для поддержки этапов подготовки и повышения готовности этих шести странах, с особым вниманием к имеющимся у них насущным потребностям, таким как планирование, оборудование / материалы, тренинги работников здравоохранения и информационные кампании. За этим последует поддержка эффективного распределения вакцин и мониторинга вакцинации.



«Проект опирается на работу, осуществляемую ЕС и ВОЗ с целью поддержки принимаемых странами мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая совместную с ЕС инициативу "Солидарность во имя здоровья" (с бюджетом в размере 35 млн евро), направленную на обеспечение эффективных мер по борьбе с COVID-19 и укрепление потенциала шести стран Восточного партнерства в области эффективного предотвращения чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здоровья, обеспечения готовности к ним и принятия ответных мер», - говорится в информации.



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