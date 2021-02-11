

Грузии стали доступны дополнительно 150 тысяч доз вакцины - министр

11.02.2021 19:51





Грузии стали доступны дополнительно 150 тысяч доз вакцины. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



«Мы ведем переговоры в связи с вакцинами как Pfizer, так и AstraZeneca. Как анонсировано, во второй половине февраля у нас будет тот первый объем вакцины, по которому оформлен договор. Объемы будут добавляться поэтапно. Сегодня известно, что для нас становятся доступны дополнительно 150 тысяч вакцины.



Исходя из того, что известно, насколько дефицитна вакцина на мировом рынке в целом, часто слышны вопросы в связи с надежностью различных вакцин, мы последовательно следуем процессу, чтобы процесс протекал для граждан Грузии безопасно и надежность была высокой», - сказал Тикарадзе, не назвав, о каких именно вакцинах идет речь.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





