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Тикарадзе: Открытие зимних курортов пока не планируется


11.02.2021   21:20


По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, в ближайшее время открывать зимние курорты не планируется.

На вопрос, будет ли пересмотрено решение правительства в связи с горными курортами, министр здравоохранения отвечает, что они совершили ошибку, открыв летом Аджарский регион, и это больше не повторится.

«Мы не повторим ту ошибку, которую совершили в Аджарии», — заявила Тикарадзе.

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