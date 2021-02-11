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Тикарадзе: Открытие зимних курортов пока не планируется
11.02.2021 21:20
По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, в ближайшее время открывать зимние курорты не планируется.
На вопрос, будет ли пересмотрено решение правительства в связи с горными курортами, министр здравоохранения отвечает, что они совершили ошибку, открыв летом Аджарский регион, и это больше не повторится.
«Мы не повторим ту ошибку, которую совершили в Аджарии», — заявила Тикарадзе.
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