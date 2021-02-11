

Георгий Гахария провел всетрчу с директором NDI?

11.02.2021 23:17





Успешное сотрудничество между Грузией и Национальным демократическим институтом США, региональные и местные вызовы были основными темами встречи премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента NDI Дерека Митчелла.



Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.



«В ходе было обращено внимание на успешное в течение последних лет сотрудничество между правительством Грузии и Национальным демократическим институтом США, в том числе на институциональном уровне. Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего углубления сложившегося партнерства.



Георгий Гахария рассказал о вызовах, существующих в регионе, и роли Грузии, а также о важных событиях в местном контексте.



Была выражена уверенность, что динамика успешного сотрудничества между правительством Грузии и NDI будет продолжена и в будущем будут осуществлены многие важные совместные проекты.



Во встрече принял участие глава администрации правительства Грузии Кахабер Кемоклидзе», - отмечается в информации.



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