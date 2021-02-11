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Георгий Гахария провел всетрчу с директором NDI?


11.02.2021   23:17


Успешное сотрудничество между Грузией и Национальным демократическим институтом США, региональные и местные вызовы были основными темами встречи премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента NDI Дерека Митчелла.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

«В ходе было обращено внимание на успешное в течение последних лет сотрудничество между правительством Грузии и Национальным демократическим институтом США, в том числе на институциональном уровне. Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего углубления сложившегося партнерства.

Георгий Гахария рассказал о вызовах, существующих в регионе, и роли Грузии, а также о важных событиях в местном контексте.

Была выражена уверенность, что динамика успешного сотрудничества между правительством Грузии и NDI будет продолжена и в будущем будут осуществлены многие важные совместные проекты.

Во встрече принял участие глава администрации правительства Грузии Кахабер Кемоклидзе», - отмечается в информации.

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