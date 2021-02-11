|
|
|
Георгий Гахария провел всетрчу с директором NDI?
11.02.2021 23:17
Успешное сотрудничество между Грузией и Национальным демократическим институтом США, региональные и местные вызовы были основными темами встречи премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента NDI Дерека Митчелла.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
«В ходе было обращено внимание на успешное в течение последних лет сотрудничество между правительством Грузии и Национальным демократическим институтом США, в том числе на институциональном уровне. Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего углубления сложившегося партнерства.
Георгий Гахария рассказал о вызовах, существующих в регионе, и роли Грузии, а также о важных событиях в местном контексте.
Была выражена уверенность, что динамика успешного сотрудничества между правительством Грузии и NDI будет продолжена и в будущем будут осуществлены многие важные совместные проекты.
Во встрече принял участие глава администрации правительства Грузии Кахабер Кемоклидзе», - отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна