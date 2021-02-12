

Адам Кинзингер: Грузия стоит на передовой линии свободы против российской агрессии

12.02.2021 11:10





«Грузия — большой и важный партнер США, — об этом американский конгрессмен Адам Кинзингер написал в Twitter.



«Грузия — большой и важный партнер Соединенных Штатов Америки, которая стоят на передовой линии свободы против российской агрессии», — написал Кинзингер.



Напомним, что сопредседатели Группы друзей Грузии, конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Конноли снова представили в Палате представителей США акт в поддержку Грузию. Как отмечается на веб-странице Палаты представителей, законопроект подтверждает продолжение поддержки США в отношении независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Грузии демократическим ценностям, в том числе с точки зрения свободных и справедливых выборов, и решительно подтверждает противостояние США в отношении агрессии России в регионе.



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