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Адам Кинзингер: Грузия стоит на передовой линии свободы против российской агрессии
12.02.2021 11:10
«Грузия — большой и важный партнер США, — об этом американский конгрессмен Адам Кинзингер написал в Twitter.
«Грузия — большой и важный партнер Соединенных Штатов Америки, которая стоят на передовой линии свободы против российской агрессии», — написал Кинзингер.
Напомним, что сопредседатели Группы друзей Грузии, конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Конноли снова представили в Палате представителей США акт в поддержку Грузию. Как отмечается на веб-странице Палаты представителей, законопроект подтверждает продолжение поддержки США в отношении независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Грузии демократическим ценностям, в том числе с точки зрения свободных и справедливых выборов, и решительно подтверждает противостояние США в отношении агрессии России в регионе.
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