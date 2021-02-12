

Посол Израиля в Грузии прошел вакцинацию от коронавируса в Иерусалиме

12.02.2021 14:13





Посол Израиля в Грузии Ран Гидор в Иерусалиме прошел вакцинацию от коронавируса и готов к возвращению в Тбилиси. Об этом дипломат пишет на своей странице в Facebook.



«Сделал сегодня вторую дозу вакцины от коронавируса. Не могу придумать лучшего способа отпраздновать мое скорейшее возвращение в прекрасный Тбилиси, чем выпить стакан восхитительного бренди «Сараджишвили»», — написал Гидор.



В Израиле полным ходом идет кампания по вакцинации от коронавируса. Ежедневно по всей стране прививают тысячи человек. Основной этап планируется завершить к концу марта. Более половины жителей страны уже получили хотя бы первую дозу вакцины.



Грузия стала первой страной мира, полностью снявшей ограничения на въезд иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса. В случае предоставления документа о прохождении полного курса вакцинации, отбывать карантин, делать предварительный тест или же проходить тестирование на месте путешественникам не требуется.



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