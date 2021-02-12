

Самхарадзе: Парламент – это не детский сад, куда ты можешь прийти в четверг и не прийти в понедельник или субботу

12.02.2021 14:14





«Парламент – это не детский сад, куда ты можешь прийти в четверг и не прийти в понедельник или субботу и сказать, что, мол, болеешь. Все это смешно», - так откликается депутат от большинства парламента Грузии Николоз Самхарадзе на инициативу республиканцев принять участие в голосовании по проекту, связанному с конституционными изменениями.



«Это неуважение как к парламенту, так и к государству, и их оскорбление, когда о важных для тебя, таких меркантильных вопросах ты можешь сказать, пойду, нажму кнопку, а остальные темы – экономическое развитие, внешняя политика и социальные вопросы тебя не интересуют. Это – самолюстрация. Оппозиция еще раз показала свое лицо», - заявил журналистам Самхарадзе.



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