

Алеко Элисашвили о Нике Мелия

12.02.2021 15:00





Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили прокомментировал отказ председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия платить залог. По мнению Элисашвили, перед законом все должны быть равны, вне зависимости от их политической должности.



«Мы все должны быть равны перед законом, без разницы, являешься ты председателем крупнейшей оппозиционной партии или нет. Это немного непонятно, что мол, я не буду платить. Не думаю, что для сторонников Мелия или ЕНД будет лучше, если Мелия будет сидеть из-за неуплаты залога», — объяснил Элисашвили.



Элисашвили также заявил, что выдвигаемые в адрес Мелия обвинения абсурдны.



«Само обвинение абсурдно. Я глубоко убежден, что оно политически мотивировано, но речь ведь не об этом. [Позиция], мол, я готов пойти в тюрьму из-за неуплаты залога выглядит как-то странно», — заявил политик в эфире ОВГ.



Напомним, что председатель «Единого национального движения» Ника Мелия отказался платить залог, при этом заявил, что его «не смогут задержать». Об этом он заявил 5 февраля, после того как прокуратура Грузии предупредила Мелия о последствиях несоблюдения условий залога, установленного в качестве меры пресечения.



Как писало Netgazeti, председатель ЕНД был вызван в Генеральную прокуратуру для информирования о последствиях несоблюдения условий залога, введенных в качестве меры пресечения.



По сообщению прокуратуры, с Мелия будет подписан протокол, согласно которому, если в течение недели он не выплатит наложенный на него залог в размере 40,000 лари, или не предоставит эту сумму в виде недвижимости, прокуратура обратится в суд с заявлением об изменении меры пресечения в его отношении.



«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, после определения размера залога обвиняемый от своего имени или в пользу другого лица может внести как наличные деньги, так и приравненное к этой сумме недвижимое имущество. Хотя обвиняемый Никанор (Ника) Мелия владеет недвижимостью, достаточной для обеспечения залога, согласно его декларации, поданной 31 декабря 2020 года, у него было достаточно денег для обеспечения залога в декабре, обвиняемый не выполнил условия и не внес залог в размере 40 000 лари. К 24 декабря 2020 года он не заплатил и не предоставил залог, эквивалентный недвижимости», — говорится в сообщении прокуратуры.



Ника Мелия был освобожден под залог 3 ноября 2020 года, и суд установил 50-дневный срок его выплаты.



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