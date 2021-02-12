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Рамишвили: Мы передадим дело в Страсбургский суд
12.02.2021 15:07
«После того как суд примет решение по нашей апелляции мы обратимся в Страсбургский суд», - сказал Report.ge адвокат семьи погибшего программиста Тамар Бачалиашвили Михаил Рамишвили.
Правозащитник сообщил, что до того, как Страсбургский суд что-то решит, он еще многое раскроет самостоятельно.
«Мы подали жалобу и ждем решения суда со дня на день. Мы ждем ответа от Верховного суда и Тбилисского городского суда, а затем передадим все в Страсбургский суд.
Здесь все политизировано, посмотрим, какое решение они примут, хотя у меня нет больших надежд на удовлетворение апелляции.
Похоже, что в дело Тамар была вовлечена вся государственная система, так что оно не будет расследовано, но я все равно добьюсь правды», - сказал Михаил Рамишвили.
Напомним, прокуратура прекратила расследование смерти Тамар Бачалиашвили. По информации ведомства, в ходе следствия было установлено, что Тамар Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством.
15 декабря адвокат семьи погибшей девушки сообщил Report.ge, что следствиеможет свести расследование к рассмотрению дела по статье о самоубийстве. По словам Михаила Рамишвили, заключение экспертизы составлено по указанию сверху и основано на многократно измененных, необоснованных показаниях.
23-летняя Тамар Бачалиашвили, пропавшая 18 июня, была найдена мертвой в своей машине в Тетрицкаро 22 июля.
Дело о гибели девушки расследовалось по статьям о незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства.
Для справки, 18 сентября на брифинге в Генпрокуратуре Грузии было сказано, что причиной смерти по результатам обследования трупа стало отравление медикаментами.
Семья выразила недоверие версии следствия. Мать Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили утверждает, что ее дочь была убита.
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