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Рамишвили: Мы передадим дело в Страсбургский суд


12.02.2021   15:07


«После того как суд примет решение по нашей апелляции мы обратимся в Страсбургский суд», - сказал Report.ge адвокат семьи погибшего программиста Тамар Бачалиашвили Михаил Рамишвили.

Правозащитник сообщил, что до того, как Страсбургский суд что-то решит, он еще многое раскроет самостоятельно.

«Мы подали жалобу и ждем решения суда со дня на день. Мы ждем ответа от Верховного суда и Тбилисского городского суда, а затем передадим все в Страсбургский суд.

Здесь все политизировано, посмотрим, какое решение они примут, хотя у меня нет больших надежд на удовлетворение апелляции.

Похоже, что в дело Тамар была вовлечена вся государственная система, так что оно не будет расследовано, но я все равно добьюсь правды», - сказал Михаил Рамишвили.

Напомним, прокуратура прекратила расследование смерти Тамар Бачалиашвили. По информации ведомства, в ходе следствия было установлено, что Тамар Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством.

15 декабря адвокат семьи погибшей девушки сообщил Report.ge, что следствиеможет свести расследование к рассмотрению дела по статье о самоубийстве. По словам Михаила Рамишвили, заключение экспертизы составлено по указанию сверху и основано на многократно измененных, необоснованных показаниях.

23-летняя Тамар Бачалиашвили, пропавшая 18 июня, была найдена мертвой в своей машине в Тетрицкаро 22 июля.

Дело о гибели девушки расследовалось по статьям о незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства.

Для справки, 18 сентября на брифинге в Генпрокуратуре Грузии было сказано, что причиной смерти по результатам обследования трупа стало отравление медикаментами.

Семья выразила недоверие версии следствия. Мать Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили утверждает, что ее дочь была убита.

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