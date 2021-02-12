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Залкалиани: Грузия - достойный стратегический партнер в регионе
12.02.2021 15:11
Черное море имеет большое экономическое значение для реализации инфраструктурных проектов, развития коммуникаций, а также создания системы подводных волоконно-оптических кабелей. Так министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани оценивает экономическое значение Черного моря для региона.
По словам грузинского дипломата, грузинский дипломатический корпус мобилизован и активно работает во всех этих сферах.
«Мы очень активно работаем с нашими американскими партнерами в Центральной и Юго-Восточной Азии, а также с нашими стратегическими партнерами - Турцией и Азербайджаном. Грузия участвует и имеет достойное партнерство в важнейших геостратегических проектах Турции и Азербайджана», - пояснил Залкалиани.
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