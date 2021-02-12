

Гахария: Государство продолжит поддержку местного производства и в будущем

12.02.2021 15:13





«Поддержка местного производства будет продолжена, поскольку это способствует занятости и развитию малого бизнеса. Это цель государственных программ, которые наше правительство осуществляет на протяжении многих лет», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в селе Квирикети в Гурии, где он осмотрел ферму по разведению мальков норвежской форели «Гурия Фиш».



В рыбном хозяйстве, которое было профинансировано в рамках «Льготного агрокредита» в размере 1 500 000 лари, глава правительства ознакомился с производственным процессом. По информации владельца фермы, компания «Гурия Фиш» производит норвежского лосося, который будет продаваться как на местных, так и на экспортных рынках.



К этому времени в производство было инвестировано 1 200 000 евро, а на заключительном этапе компания планирует инвестировать в общей сложности 25 000 000 евро. На предприятии трудоустроены 12 человек.



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