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Грузия сможет использовать режим свободной торговли для экспорта в ЕС товаров из турецкого сырья
12.02.2021 15:26
Новости-Грузия
В соглашение о Свободной торговле между Турцией и Грузии внесены важные изменения, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает посольство Грузии в Турции.
По информации диппредставительства, парламент Турции утвердил изменения 10 февраля. Преимущественно они касаются определения понятия «происхождение товара».
Кроме того, изменения позволяют экспортировать в ЕС из Грузии товары, произведенные из турецкого сырья, в рамках режима свободной торговли.
«Благодаря соглашению увеличится ассортимент продукции, которая может быть экспортирована в ЕС. Это принесет выгоды как грузинскому, так и турецкому бизнесу», — говорится в заявлении.
В посольстве уверены, что это стимулирует турецкие инвестиции в экономику Грузии, будут способствовать созданию совместных компаний и новых рабочих мест.
Турция – основной торговый партнер Грузии. В 2020 году внешнеторговый оборот между странами составил почти 1,6 миллиарда долларов. Соглашение о свободной торговле Тбилиси и Анкара ратифицировали в 2008 году.
Грузия также свободно торгует с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), Гонконгом и Китаем. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией и США. Переговоры начаты и с Индией.
По данным министерства экономики, за прошлый год 87% чистого экспорта Грузии приходилось на страны с режимом свободной торговля.
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