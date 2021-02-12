

Гахария: В ближайшее время мы предпримем конкретные шаги для помощи Зазе Гахеладзе

12.02.2021 15:27





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в очередной раз отметил, что продление срока содержания под стражей Зазы Гахеладзе является незаконным решением оккупационных сил.



По его словам, в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги по оказанию помощи гражданину Грузии.



«Это совершенно незаконное решение оккупационных сил. Я лично вел интенсивные переговоры с нашими стратегическими партнерами по этой теме, и мы вместе со всеми столицами, которые являются нашими стратегическими партнерами, в ближайшем будущем предпримем конкретные шаги, чтобы помочь нашему гражданину», — заявил Георгий Гахария.



Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.



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