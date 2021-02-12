

Гахария: Ираклий Кобахидзе является достойным лидером «Грузинской мечты»

12.02.2021 15:56





Ираклий Кобахидзе является достойным лидером «Грузинской мечты» и моим хорошим другом, и таким образом, эти спекуляции и сплетни должны закончиться, - так ответил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на вопрос о противостоянии между ним и председателем партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе.



По его же словам, из-за графика у него не всегда получается присутствовать на заседании политсовета партии.



«Мы делаем одно дело. Иногда я могу присутствовать на политсовете, а иногда – нет. Только лишь, исходя из графика. В стране много дел, наши дети из-за пандемии в крайне тяжелом положении. Мы должны в скором порядке вернуть детей в классные комнаты. С другой стороны, родители этих детей, грузинские семьи испытывают трудности, ежедневно им приходится бороться ради доходов, мы в экономическом кризисе, для преодоления которого нам нужно бороться всем вместе. Это все требует решения и у меня иногда получается пойти на политсовет, а иногда и нет», - отметил премьер.









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