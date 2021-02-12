

Премьер-министр Грузии прокомментировал информацию об отставке

12.02.2021 15:57





Уже более года я слышу вопросы, когда уходите, сегодня, завтра, не ушли ли вчера, видите же, пока что прихожу?! – так ответил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на вопрос журналистов, сколько времени он намерен оставаться на посту премьера.



По оценке премьера, говорить об этом уже утомительно и стало частью юмора.



«Это обычные сплетни, которые уже стали утомительны. Мы ведь можем говорить об интересных, содержательных темах, разве можно, чтобы сколько раз не предстал перед журналистами за полтора года, был вопрос, когда я уйду в отставку? Это все уже стало частью юмора», - заявил Гахария.



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