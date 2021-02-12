

Георгий Гахария о Нике Мелия

12.02.2021 15:57





Для меня это дешевая, агрессивная риторика, попытка политическим хулиганством заработать себе очки, - так расценивает премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявление лидера «Национального движения» Ники Мелия о том, что, несмотря на судебное решение, он не будет выплачивать залог.



По словам главы правительства, это персональное решение одного конкретного лица и с этим «Грузинская мечта» и прокуратура никак не связаны. Премьер назвал заявление Ники Мелия популизмом и «политическим хулиганством».



«Для меня это просто дешевая, агрессивная риторика, попытка политическим хулиганством заработать себе очки», - заявил Георгий Гахария.



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