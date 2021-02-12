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Гахария: Безопасность учащихся и обеспечение доступности для них качественного образования является важнейшим приоритетом
12.02.2021 15:58
Премьер-министра Грузии Георгий Гахария осмотрел полностью реабилитированную Первую публичную школу в Озургети и существующий на ее территории Центр современных технологий и инноваций, строительство которого закончилось недавно.
По информации администрации правительства Грузии, полностью отремонтированы два здания публичной школы, рассчитанные на 1 000 учащихся, соответственно, учащиеся начальных и средних ступеней разместятся в отдельных зданиях. В адаптированном для лиц с ограниченными возможностями здании размещены учебные пространства, оснащенные современными технологиями лаборатории, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы.
Глава правительства отметил, что функционирование Центра инноваций на территории школы позволит местной молодежи вместе с учебой, разумно использовать время и освоить современные технологии.
Во время встречи с педагогами и учениками, глава правительства подчеркнул значение прохождения процесса обучения с полным соблюдением норм безопасности и рекомендаций, чтобы здоровье как учащихся, так и учителе было максимально защищено. С этой целью, на основании протокола, разработанного вместе с Минздравом, раз в две недели, по меньшей мере 20%-там учителей и административного персонала проводится обязательное тестирование.
Премьер-министр подчеркнул, что безопасность учащихся и обеспечение доступности для них качественного образования является важнейшим приоритетом для правительства.
Как отмечается, сфера образования и реабилитация образовательной инфраструктуры – приоритетны для правительства Грузии. За последние два года в Гурии построены 3 новые публичные школы, в частности, одна в Ланчхути и 2 в Чохатаури. Ведется строительство еще 4 новых школ. Отремонтированы 16 публичных школ, еще в 9 зданиях школ осуществляется реабилитация.
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