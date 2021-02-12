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Зураб Чиаберашвили покидает «Европейскую Грузию»
12.02.2021 17:06
Зураб Чиаберашвили покидает политику и ряды партии «Европейская Грузия».
В своем блоге он написал, что периодически будет высказывать свою позицию и мнение в социальных сетях.
«Если мы хотим радикальных изменений, мы все должны начать с нуля — оппозиция, отдельные партии, каждый человек. Дело в том, что прорыва на этом пути нет. Поэтому считаю необходимым уступить дорогу следующему поколению, перевернув страницу (а не оглядываясь назад). Я вижу вокруг себя множество молодых людей, которым я доверял заниматься важными общественными делами. Опыт, который я приобрел за 17 лет работы на государственной службе, принадлежит стране, служение которой является для меня честью. «Социальные сети позволяют мне периодически делиться своим мнением с заинтересованными людьми», — написал Чиаберашвили.
Политическая карьера Чиаберашвили началась в 2004 году, когда он занял пост мэра Тбилиси. До того он был исполнительным директором организации ISFED. В разное время Чиаберашвили был постоянным представителем Грузии при Евросовете и послом в Швейцарию и Лихтенштейн. В 2012 году занимал пост министра здравоохранения. Был депутатом парламента Грузии девятого созыва.
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