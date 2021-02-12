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Бакрадзе: Изменения необходимы, в том числе необходимо принятие персональных решений в связи с обновлением
12.02.2021 17:07
Изменения необходимы, в том числе изменения должны предполагать обновление. Необходимо принятие персональных решений в связи с обновлением, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, который некоторое время назад пришел в офис партии.
По его словам, дополнительные комментарии будут сделаны по завершении встречи с представителями партии.
«Сегодня в партии будет встреча в расширенном формате, на которой будут присутствовать региональные лидеры партии, председатели наших районных организаций. Мы все вместе обсудим то, какого типа изменения должны произойти в партии. Изменения необходимы, в том числе изменения должны предполагать обновление. Необходимо принятие персональных решений в связи с обновлением. Обо всем сообщим после встречи. Будет некорректно, без согласования с партией заранее что-либо озвучивать. Все объясню после того, как после встречи смогу сделать содержательный комментарий. Пока в партии не будут согласованы позиции, и мы не поделимся с членами партии тем, что думаем, будет не корректно делать это перед журналистами», - заявил Бакрадзе.
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