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Гарибашвили: Значительных кадровых изменений в правительстве не планируется
12.02.2021 17:10
Никаких значительных кадровых изменений в правительстве не планируется, — так министр обороны Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналистов, собирается ли Георгий Гахария уйти в отставку с поста премьер-министра.
По его словам, цель распространяемой дезинформации по этому поводу — вызвать беспокойство в обществе.
«Это последние дни, я слушаю поднятую вами эту, так сказать, волнительную кампанию, которая служит только одной цели: каким-то образом вызвать беспокойство в обществе и создать впечатление, будто в команде есть какие-то беспорядки. Уверяю вас, абсолютно ничего не происходит. Я обращаюсь к этой деструктивной оппозиции, которая заинтересована только в создании нестабильной обстановки в стране. Никаких значительных кадровых изменений в правительстве и нашей власти не планируется», -заявил Гарибашвили.
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