Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили: Значительных кадровых изменений в правительстве не планируется


12.02.2021   17:10


Никаких значительных кадровых изменений в правительстве не планируется, — так министр обороны Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналистов, собирается ли Георгий Гахария уйти в отставку с поста премьер-министра.

По его словам, цель распространяемой дезинформации по этому поводу — вызвать беспокойство в обществе.

«Это последние дни, я слушаю поднятую вами эту, так сказать, волнительную кампанию, которая служит только одной цели: каким-то образом вызвать беспокойство в обществе и создать впечатление, будто в команде есть какие-то беспорядки. Уверяю вас, абсолютно ничего не происходит. Я обращаюсь к этой деструктивной оппозиции, которая заинтересована только в создании нестабильной обстановки в стране. Никаких значительных кадровых изменений в правительстве и нашей власти не планируется», -заявил Гарибашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна