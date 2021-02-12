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ВОЗ передал Грузии 300 компьютеров для сельских амбулаторий


12.02.2021   17:12
Новости-Грузия


Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи получил 300 компьютеров от Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компьютеры распределят по сельским амбулаториям. С их помощью персонал будет просмотреть протоколы и инструкции, получать информацию о вакцинациях и скринингах.

«Посредством интернетизации и оснащения сельских больниц станет возможно непрерывное онлайн-общение между пациентами и врачами, а также сельскими врачами и центральным офисом», — говорится в сообщении.

С помощью донорских организаций Центр экстренной помощи уже оснастил до 1 тысячи сельских амбулаторий доступом к интернету.

В прошлом году при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) была запущена онлайн-платформа для расширения доступа сельских врачей к первичной медико-санитарной помощи и обеспечения качественной первичной медико-санитарной помощи для сельских жителей.

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