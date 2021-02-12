

Прокуратура требует задержания Ники Мелия, в связи с чем обратилась к парламенту

12.02.2021 17:17





Генеральная прокуратура Грузии обратилась в парламент с просьбой дать согласие на ужесточение меры пресечения для председателя «Единого национального движения» Никанора Мелия и замену залога на заключение под стражу. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.



«1 ноября 2020 года Никанор Мелия, выступая публично на общественном собрании, демонстративно снял свой браслет электронного мониторинга, тем самым нарушив условия судебного запрета, примененного в отношении него.



3 ноября 2020 года прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения, наложенной на Никанора Мелия, а именно о назначении залога в размере 100 000 лари. Ходатайство было частично удовлетворено, залог для Никанора Мелия был увеличен до 40 000 лари. Срок выплаты установлен в 50 дней.



Обвиняемый не исполнил наложенное решением суда обязательство и не выплатил залог даже в дополнительный срок.



Исходя из этого, Генеральный прокурор Грузии, в соответствии с требованиями Конституции Грузии и регламентом парламента, обратился в законодательный орган с просьбой дать согласие на обращение в суд об изменении меры пресечения для Никанора Мелия и замене залога на заключение под стражу. В случае получения согласия сторона обвинения обратится в суд», - сказано в заявлении прокуратуры.



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