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Министр обороны Грузии назвал журналистов «сумасшедшими»


12.02.2021   17:56


Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили применил в отношении журналистов, пытавшимся задать ему вопросы в парламенте, дискриминационное выражение.

«Они сумасшедшие», — сказал Гарибашвили.

Сегодня, 12 февраля, министр обороны прибыл на закрытое заседание группы доверия в парламенте. До встречи министр не пожелал отвечать на вопросы журналистов.

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