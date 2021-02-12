

Министр обороны Грузии назвал журналистов «сумасшедшими»

12.02.2021 17:56





Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили применил в отношении журналистов, пытавшимся задать ему вопросы в парламенте, дискриминационное выражение.



«Они сумасшедшие», — сказал Гарибашвили.



Сегодня, 12 февраля, министр обороны прибыл на закрытое заседание группы доверия в парламенте. До встречи министр не пожелал отвечать на вопросы журналистов.





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