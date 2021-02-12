|
|
|
Министр обороны Грузии назвал журналистов «сумасшедшими»
12.02.2021 17:56
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили применил в отношении журналистов, пытавшимся задать ему вопросы в парламенте, дискриминационное выражение.
«Они сумасшедшие», — сказал Гарибашвили.
Сегодня, 12 февраля, министр обороны прибыл на закрытое заседание группы доверия в парламенте. До встречи министр не пожелал отвечать на вопросы журналистов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна