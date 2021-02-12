

Партия «Граждане» не поддержит прекращение полномочий Ники Мелия

12.02.2021 18:15





Прекращение полномочий Ники Мелия еще больше обострит поляризованную обстановку, — об этом заявил депутат парламентской оппозиции, член партии «Граждане» Леван Иоселиани.



По словам Иоселиани, он и Алеко Элисашвили попытаются убедить представителей «Грузинской мечты» не снимать с депутата неприкосновенность. Сами они это решение не поддержат.



Как отметил Иоселиани, это решение затруднит процесс переговоров.



«Я хотел бы, чтобы Ника Мелия внес залог. Я не хочу, чтобы он садился в тюрьму, но не мне решать. Он, как политик, пошел на такой риск, вероятно, имея собственный план, к чему все это должно привести. Что касается политического кризиса, то ничего хорошего не произойдет, это еще больше усугубит поляризованную обстановку — большая часть оппозиции снаружи, и переговоры не могут продолжаться. Для продолжения переговоров необходимо восстановить доверие, и это решение создаст еще больше препятствий», — заявил Иоселиани.



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