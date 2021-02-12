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Гиги Угулава покинул должность генерального секретаря «Европейской Грузии»
12.02.2021 19:41
Гиги Угулава покидает должность генерального секретаря «Европейской Грузии». Как заявил на брифинге Угулава, он не собирается выдвигать свою кандидатуру на этот пост на следующем съезде партии.
Вместе с тем, Угулава отметил, что результат «Европейской Грузии» на парламентских выборах 2020 года был очень плохим, и он берет на себя ответственность за это.
«Как и Давид Бакрадзе, я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на должность генсека партии на следующем съезде. Я больше не буду генеральным секретарем партии. Считаю это логичным, правильным и своевременным. Несмотря на драматические фальсификации, результат партии на последних выборах был очень плохим. Поэтому я беру на себя ответственность и уступаю место людям, которые сделали бы это лучше», — заявил Угулава.
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