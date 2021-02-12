

Ника Мелия: До каких пор можно повиноваться решениям, продиктованным политической повесткой дня?!

12.02.2021 20:00





Подобную глупость они еще не делали, залог я выплатил, однако они опять требуют его уплаты. До каких пор можно повиноваться решениям, продиктованным политической повесткой дня?! Это не может так больше продолжаться, - заявил лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия на брифинге, проведенном в офисе партии, на котором он сказал по поводу заявления прокуратуры, согласно которому ведомство обратилось к парламенту Грузии для получения согласия в связи с ходатайством о применении к Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу.



Как заявляет Мелия, история Грузии знает, что произошло 20 июня 2019 года.



«20 июня 2019 года – это дата, которую мы все очень хорошо помним. Когда через 100 лет нас не будет, то и наши потомки будут знать, что произошло. История Грузии знает, что произошло 20 июня 2019 года.



20 июня 2019 года за принятием в парламенте Грузии с огромным уважением исключительно агрессивного представителя страны-оккупанта Сергея Гаврилова последовал справедливый протест грузинского народа.



Власти же, вместо того, чтобы прислушаться к протесту оскорбленного, рассерженного грузинского народа, прибегли к насилию над грузиснким народом, притом к жестокому. После этого, они делают то, что делали не раз во время кризиса. С целью перенести внимание, они состряпали иллюзорное уголовное дело, и без доказательств началось преследование очень многих людей. Одним из них был и я», - заявляет Ника Мелия.



Как отмечает Мелия, он первый обвиняемый, которому вместе с залогом, предписали носить браслет для электронного мониторинга.



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