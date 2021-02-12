

Депутаты Европарламента прокомментировали Доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

12.02.2021 22:31

Civil Georgia



В новом Докладе о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации говорится, что, хотя страна по-прежнему привержена своим обязательствам по выполнению Соглашения об ассоциации и приводит свое законодательство в соответствие с законодательством ЕС, нерешенным остается ряд недостатков в таких сферах, как независимость судебной системы, консолидация демократии и искоренение коррупции на высоком уровне.



«Civil.ge» связался с ведущими депутатами Европарламента, занимающимися отношениями между ЕС и Грузией, и спросил их, какое влияние окажет этот доклад на цель правящей партии – подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.



Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые/Европейский свободный альянс, Германия):

«Доклад комиссии соответствует информации, опубликованной Европарламентом, а также многочисленным заявлениям и комментариям, сделанным мной и моими коллегами в прошлом году.



Тот факт, что Грузия остается одним из лидеров Восточного партнерства, не должен оставаливать власть Грузии сделать больше для выполнения своих обязательств, особенно на том фоне, когда, согласно Индексу демократии The Economist, Грузия отстает от Молдовы, Украины и даже Армении. Сейчас у Грузии рейтинг хуже, чем год назад.



Один из актуальных вопросов, конечно же, это независимость и прозрачность судебной власти. В прошлом году я обсуждала этот вопрос со многими своими грузинскими коллегами. Низкое доверие общества к судебной системе указывает на проблемы в этой сфере.



Европейские институты, будь то Евросоюз или Венецианская комиссия, предложили Грузии технические средства и, что наиболее важно, значительный опыт для улучшения судебной системы. Однако наши грузинские коллеги не всегда пользуются этим. Уважение к верховенству закона и высокие стандарты являются одними из основных критериев членства в ЕС.



Грузия, как и любое европейское государство, может подать заявку на членство в ЕС. Однако это не короткий и непростой процесс. Помимо вышеуказанного верховенства закона, определяющими критериями также являются уважение прав человека и в целом высокие демократические стандарты.



Нынешний состав Парламента Грузии, в котором у Грузинской мечты фактически нет оппозиции, еще больше подрывает качество грузинской демократии и усложняет задачу правительства до 2024 года. Именно поэтому решение нынешнего политического кризиса является таким неотложным и решающим.



Наконец, помимо т.н. стандартных критериев, функционирование рыночной экономики также имеет решающее значение для членства. 2020 год был очень трудным даже для стран с сильнейшей экономикой, поэтому экономический спад в Грузии неудивителен. ЕС пытается помочь своим соседям и близким партнерам. Одной из таких попыток была финансовая помощь в размере 183 млн евро, которую Европейский Союз предоставил для смягчения разрушительных последствий пандемии для Грузии».



Марина Кальюранд (Эстония, Социал-демократы):

«Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, в докладе подтверждается, что Грузия по-прежнему привержена осуществлению Соглашения об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле.



Однако верно и то, что в некоторых сферах необходимы дальнейшие улучшения, поскольку ситуация усугубляется поляризацией СМИ и текущим политическим кризисом, а также необходимо укреплять верховенство закона и обеспечить независимость судебной власти.



Важно, что выборы прошли в соответствии с обновленным, улучшенным избирательным законодательством, и, как подтверждается в докладе, парламентские выборы 2020 года были хорошо организованными и в целом свободными и справедливыми. Мы надеемся, что эта правовая база может быть улучшена к предстоящим выборам, в частности – будут приняты во внимание рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ.



Если Грузия продолжит курс реформ, она сможет официально подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, как это предусмотрено в декабрьской резолюции Парламента о приоритетах внешней политики.



Совершенно очевидно, что Евросоюз стоит рядом с Грузией и поддерживает ее независимость, территориальную целостность и суверенитет в пределах признанных на международном уровне ее границ».



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