

Все гипотезы по происхождению COVID-19 пока остаются открытыми

13.02.2021 11:47





Предварительный доклад международной миссии, изучавшей в Китае происхождение коронавируса нового типа, вызвавшего пандемию COVID-19, будет опубликован, как ожидается, на будущей неделе, а полный доклад - в последующие недели. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает ТАСС.



"Эксперты работают сейчас над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на будущей неделе, а полный окончательный доклад будет опубликован в ближайшие недели", - отметил глава ВОЗ.



По словам главы ВОЗ, "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения". "Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответа на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса COVID-19", - сказал Гебрейесус. Он подчеркнул, что миссия дала возможность "лучше понять ранние дни пандемии" и выявила "области для дальнейшего анализа и исследований".



Гендиректор сообщил, что четвертую неделю подряд в мире наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом, а смертность снижается вторую неделю подряд. "Судя по всему, это снижение обусловлено тем, что страны более тщательно выполняют меры в сфере общественного здравоохранения", - предположил он. Назвав складывающуюся эпидемиологическую ситуацию "обнадеживающей", глава ВОЗ вместе с тем призвал не поддаваться "самоуспокоенности". "Сейчас не время для стран ослаблять меры", - констатировал он.



Глава международной экспертной группы, специалист ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил на брифинге, что пока еще нет ясности в отношении происхождения вируса, вызвавшего COVID-19. Он не исключил, что "вирус может присутствовать в образцах, которые еще не исследованы". "Однако ни в одной лаборатории, с которыми мы разговаривали, никто не видел этот вирус прежде", - сказал он. По мнению главы миссии ВОЗ, если бы такой вирус был раньше известен, то о нем были бы научные публикации. "Это - обычная практика в мире, особенно в том, что касается новых вызывающих интерес вирусов", - пояснил Эмбарек.



Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.



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