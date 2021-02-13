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Статистика распространения новых случаев коронавируса по регионам Грузии
13.02.2021 11:51
В Грузии за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев коронавируса, выздоровели 757 пациентов, умерли 7 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
Статистика распространения новых случаев по регионам страны следующая:
Тбилиси — 201,
Аджарии — 28,
Имерети — 101,
Квемо Картли — 36,
Шида Картли — 40,
Гурия — 32,
Самегрело-Земо Сванети — 42,
Кахети — 36,
Мцхета-Мтианети — 10,
Самцхе- Джавахети — 6,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.
На сегодня количество активных случаев коронавируса в стране составляет 4 390. Состояние здоровья 429 инфицированных оценивается как тяжелое, на аппарате искусственного дыхания находятся 110 пациентов.
В режиме самоизоляции находятся 11 782 человека.
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