

Статистика распространения новых случаев коронавируса по регионам Грузии

13.02.2021 11:51





В Грузии за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев коронавируса, выздоровели 757 пациентов, умерли 7 человек. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



Статистика распространения новых случаев по регионам страны следующая:



Тбилиси — 201,

Аджарии — 28,

Имерети — 101,

Квемо Картли — 36,

Шида Картли — 40,

Гурия — 32,

Самегрело-Земо Сванети — 42,

Кахети — 36,

Мцхета-Мтианети — 10,

Самцхе- Джавахети — 6,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.



На сегодня количество активных случаев коронавируса в стране составляет 4 390. Состояние здоровья 429 инфицированных оценивается как тяжелое, на аппарате искусственного дыхания находятся 110 пациентов.



В режиме самоизоляции находятся 11 782 человека.





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