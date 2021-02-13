

Парламентское большинство поддержит вопрос о снятии неприкосновенности с Ники Мелия

13.02.2021 22:17





На заседании большинства обсудили текущие политические вопросы, в том числе реформу избирательной системы, инициативу по созданию комитета по культуре, вопрос следственной комиссии и ходатайство прокуратуры об приостановлении депутатских полномочий Ники Мелия, — об этом председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе рассказал журналистам по завершению сегодняшнего заседания парламентского большинства.



По его словам, задача «Грузинской мечты» — обеспечение верховенства закона и принципа равноправия.



«Следовательно, у него все еще есть время и возможность принять не политическое решение, продиктованное провокационной повесткой дня, а проявить уважение к законодательству своей страны и сделать юридически правильный шаг, соответствующий требованиям закона.



Общественность должна знать и хочу это подчеркнуть — единственный человек, от которого на сегодня зависит вопрос отягчения меры по ограничению свободы в отношении Ники Мелия — это сам Мелия, и у него есть ещё несколько дней, чтобы обдумать свое решение», — сказал Мдинарадзе.



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