

Зураб Джапаридзе оштрафован на 2000 лари за нарушение ковид-запрета

14.02.2021 11:46





Лидера партии «Гирчи - для большей свободы» Зураба Джапаридзе, который накануне вечером открыл в Тбилиси бар на проспекте Агмашенебели, оштрафовали на 2000 лари за экономическую деятельность, осуществляемую без разрешения.



Зураб Джапаридзе открыл бар «У Джапара» 13 февраля и заявил, что этим совершил акт политического неповиновения.



Ночью в бар пришли сотрудники правоохранительных органов и представители инспекции труда.



Сам Зураб Джапаридзе заявил, что платить штраф не собирается. По словам Джапаридзе, его защищает депутатский мандат, и он вновь собирается открыть бар и даже планирует отметить день рождения одного из однопартийцев.



В связи с пандемией коронавируса в Грузии закрыты рестораны и кафе, которым разрешено работать только на вынос. Согласно плану правительства, с 15 февраля рестораны и кафе смогут принять посетителей на открытых пространствах.





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