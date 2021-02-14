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Срок разрешения на временное проживание в Грузии вырастет с 6 до 12 лет


14.02.2021   13:21


Максимальный срок выдачи разрешения на временное проживание в Грузии увеличивается с 6 до 12 лет.

Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента Грузии, инициированные председателем комитета по правам человека Михаилом Сарджвеладзе.

В законопроекте поясняется, что разрешение на временное проживание выдается иностранцам на период их вероятного пребывания в Грузии. Коме того, согласно изменениям, иностранному гражданину по прошествии 6 лет проживания в Грузии на основании временного разрешения будет предоставлена ​​возможность продлить временный вид на жительство вместо получения постоянного вида на жительство, как это происходит сейчас.

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