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Срок разрешения на временное проживание в Грузии вырастет с 6 до 12 лет
14.02.2021 13:21
Максимальный срок выдачи разрешения на временное проживание в Грузии увеличивается с 6 до 12 лет.
Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента Грузии, инициированные председателем комитета по правам человека Михаилом Сарджвеладзе.
В законопроекте поясняется, что разрешение на временное проживание выдается иностранцам на период их вероятного пребывания в Грузии. Коме того, согласно изменениям, иностранному гражданину по прошествии 6 лет проживания в Грузии на основании временного разрешения будет предоставлена возможность продлить временный вид на жительство вместо получения постоянного вида на жительство, как это происходит сейчас.
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