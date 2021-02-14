

В Грузии продлят срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве

14.02.2021 13:24





В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве. Соответствующие изменения будут внесены в бюро парламента завтра.



Пока неизвестно, на какой срок депутаты намерено продлить срок действия регуляции об обязательном ношении маски, который истекает 2 марта. Данный вопрос будет уточнен уже в ходе обсуждения законопроекта.



Законопроект вновь предусматривает административную ответственность: штраф в размере 20 лари за нарушение правила ношения маски в открытом общественном пространстве, штраф в размере 50 лари за неоднократное нарушение правила ношения маски в открытом или закрытом общественном пространстве, в том числе в общественном транспорте или такси.





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