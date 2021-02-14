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Совершившим какое-либо преступление иностранцам будет отказано в праве на жительство в Грузии


14.02.2021   14:13


Разрешение на проживание в Грузии не сможет получить лицо, совершившее любое преступление против личности, в том числе не относящееся к категории тяжких преступлений.

Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента.

В законопроекте также указывается, что факт совершения лицом уголовного преступления является основанием для прекращения срока законного пребывания иностранца в Грузии.

Согласно действующему законодательству, иностранцу может быть отказано в разрешении на проживание, если лицо было осуждено за тяжкое уголовное преступление, совершенное в течение последних пяти лет.

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