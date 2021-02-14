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Угулава: Залог Ники Мелиа в действительности является данью Гаврилову
14.02.2021 15:59
Залог Ники Мелиа в действительности является данью Гаврилову, - об этом в соцсети пишет один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
По словам Угулава, платить дань никому не будут.
«Мы, свободное общество Грузии, не должны Гаврилову и никому не заплатим дань. Полиция Грузии же должна решить, на чьей она стороне, Гаврилова или собственного народа», - написал Угулава в Facebook.
Для справки, со следующей недели парламент рассмотрит вопрос о приостановлении депутатского иммунитета председателя партии «Национальное движение» Ники Мелия.
Прокуратура в отношении Ники Мелия требует заменить меру пресечения – залог на заключение под стражу. Следственное ведомство уже обратилось с ходатайством в парламент для получения согласия.
По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, парламентское большинство поддержит вопрос снятия депутатского иммунитета с председателя «Национального движения» Ники Мелия.
По словам Мелия, он не будет платить залог.
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