

Зураб Джапаридзе: Им придется меня арестовать

14.02.2021 21:21





Вчера бар «У Джапара» был оштрафован на 2000 лари за проведение социального мероприятия во время комендантского часа.



По заявлению представителя департамента надзора за безопасностью труда Службы инспекции труда Майи Микая, если, несмотря на штраф, бар «У Джапара» продолжит работать, объект будет опечатан.



«Они не смогут меня остановить опечатыванием, я сниму пломбу и все равно открою бар, в любом случае им придется меня арестовать», - заявил лидер партии «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе после открытия бара «У Джапара» на площади Марджанишвили в Тбилиси.



По его словам, после вчерашнего дня парламент Грузии должен немедленно начать аннулирование его полномочий, поскольку вчера он был оштрафован за коммерческую деятельность.



«Бар продолжит обычно работать, это акт политического неповиновения. Вчера меня предупредили, что будет возбуждено уголовное дело, когда я открыл этот бар, сказал, что он будет работать до конца, пока меня не задержат. Если возбудят уголовное дело, они должны обратиться в парламент и потребовать упразднения полномочий, что я сделал раньше сам и получил отказ. Однако после вчерашнего дня парламент Грузии должен немедленно начать аннулирование полномочий, мне запрещена коммерческая деятельность и за эту деятельность меня оштрафовали. Они не смогут меня остановить опечатыванием, я сниму пломбу и все равно открою бар, в любом случае им придется меня арестовать», - отметил Зураб Джапаридзе.





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