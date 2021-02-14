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Британец Карим Хан сменит Фату Бенсуда в Международном уголовном суде Гааги
14.02.2021 21:29
Британец Карим Хан избран главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге, который преследует военные преступления, преступления против человечности, а также геноцид.
Карим Хан заменит на этом посту представительницу Гамбии Фату Бенсуда.
Карим Хан был избран во втором туре голосования, его кандидатуру поддержали представители 72 из 122 государств-членов Суда. Британский юрист и дипломат в настоящее время возглавляет следственную группу ООН, расследующую преступления, совершенные членами террористической группировки «Исламское государство» в Ираке.
Напомним, администрация Дональда Трампа ввела санкции в отношении бывшего прокурора Гаагского трибунала Фату Бенсуда. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Фату Бенсуда в коррупции и предвзятости. Поводом для этого послужило расследование возможных преступлений американских солдат в Афганистане, против которого выступал Вашингтон.
США, Израиль, Китай и Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.
Однако Россия отказалась от участия в Римском статуте, являющемся основой для деятельности МУС, в 2016 году — после того как Гаагский суд приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной. «Тем не менее, избрание нового главного прокурора может иметь существенное значение для России, поскольку МУС уже расследует возможные военные преступления и преступления против человечности, которые могли быть совершены во время войны между Россией и Грузией в 2008 году», — пишет Deutsche Welle.
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