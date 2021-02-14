

Саакашвили анонсировал высокую протестную активность в регионах Грузии

14.02.2021 21:31





«До сих пор оппозицию от внеочередных выборов отделяли большой масштаб коронавируса и холода, а в ближайшие недели отделяет несколько сильных активностей в регионах и две-три очень сильных активности в Тбилиси, после чего демократия вернется в Грузию», — заявил бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета по реформам Украины Михеил Саакашвили в эфире телекомпании»Пирвели» в ответ на вопрос журналиста, насколько близка оппозиция к достижению цели — внеочередных парламентских выборов в Грузии.



Журналист также задал вопрос об инициативе «Республиканской партии», которая предполагает разовое вхождение оппозиции в парламент. По словам Саакашвили, «грузинский народ плюнет в лицо всем, кто войдет в т.н. парламент».



«Никто не сможет войти в парламент, потому что грузинский народ плюнет в лицо каждому, кто войдет в т.н. парламент. Это не парламент, это некая группа узурпаторов, называющих себя парламентом, так что давайте не будем обманываться. Единственное, что они могут принять — это решение о проведении внеочередных выборов в Грузии», — сказал Саакашвили.





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