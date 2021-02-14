

Саакашвили рассказал о встрече с Гиги Угулава в Киеве

14.02.2021 22:49





Экс-президент Михеил Саакашвили рассказал о встрече с одним из лидеров партии «Европейская Грузия», своим бывшим единомышленником Гиги Угулава.



В начале недели грузинские СМИ сообщили, что Угулава встречался с третьим президентом Грузии в Киеве. Параллельно «Европейская Грузия» анонсировала изменения в партийном руководстве. Некоторые наблюдатели высказали предположение, что эти события связаны, а у Саакашвили и Угулава есть совместные политические планы.



Уже в пятницу Угулава объявил, что покидает пост генерального секретаря «Европейской Грузии». Он не исключил, что окончательно уйдет из партии, если серьезных перемен в ней так и не произойдет.



«Гиги действительно был здесь, у меня дома. Я накрыл на стол, у нас была очень теплая встреча, и мы почти не говорили о политике, поскольку не хотелось отравлять человеческую встречу», — заявил Саакашвили в интервью телеканалу «Пирвели».



Экс-президент добавил, что ему не нравилась предвыборная кампания «Европейской Грузии» перед парламентскими выборами осенью 2020 года, поскольку она была отмечена «нападками» на него и не шло на пользу общему делу.



«Впоследствии мы все-таки смогли объединить свои силы и поэтому не нужно было концентрироваться на прошлом, требовалось концентрироваться на будущем. А тем более, я не разбирался с каким-то их партийными вопросами», — сказал он.



Сам Угулава ранее также подтвердил факт встречи с Саакашвили. Оппозиционер утверждает, что они «просто пересеклись» и почти не говорили о партийных или «грузинских вопросах».



Одновременно с Угулава Давид Бакрадзе объявил об уходе с должности председателя «Европейской Грузии». Оба политика объяснили свое решение слабыми результатами партии на парламентских выборах.



«Европейская Грузия» была основана в 2017 году несколькими политическими лидерами, покинувшими партию «Единое национальное движение» и заявивших о разногласиях с ее основателем Михеилом Саакашвили.



Со дня основания председателем «Европейской Грузии» был Давид Бакрадзе. Угулава – еще один бывший лидер «Нацдвижения», в прошлом мэр Тбилиси – присоединился к команде Бакрадзе после того, как отбыл тюремный срок за растрату госсредств и вышел на свободу.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





