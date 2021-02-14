

Суд приговорил к штрафам задержанных у офиса «Грузинской мечты» активистов

14.02.2021 23:54

"Новости-Грузия"



Тбилисский городской суд оштрафовал активистов, задержанных на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает Первый канал.



Двое членов «Движения за Грузию» – Кахабер Квеквескири и Давид Дигмелашвили – были задержаны в административном порядке. Первому вменялось мелкое хулиганство и неповиновение полиции, а второму – только неповиновение.



Сегодня суд установил в отношении Квеквескири штраф в размере 1,1 тысячи лари. Дигмелашвили оштрафован на 1 тысячу лари.



Оба активиста считают эти санкции несправедливыми, они намерены обжаловать решение суда.



Вечером 13 февраля около трех десятков оппозиционно настроенных гражданских активистов собрались на митинг параллельно заседанию членов парламентского большинства. Они заявили, что протестуют из-за фальсификации результатов последних парламентских выборов, а также возможного задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии страны – ЕНД, Ники Мелия.



Когда заседание завершилось и члены «Грузинской мечты» стали покидать офис, активисты начали скандировать «рабы» и свистеть. Ситуация обострилась, когда они попытались приблизится к зданию офиса. Во время начавшейся стычки с полицией и были задержаны двое активистов.



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