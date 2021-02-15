

С сегодняшнего дня объекты питания смогут принимать гостей в открытом пространстве

15.02.2021 11:40





С сегодняшнего дня объекты питания Грузии, в том числе рестораны, смогут принимать гостей в открытом пространстве. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.



Объекты питания смогут работать с соблюдением соответствующих рекомендаций. По данным Инспекции труда, объекты питания обязаны проводить термоскрининг, выдерживать дистанцию между столами, а также работы по дезинфекции.



В случае нарушения регуляций для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 000 лари, а для юридических лиц — 10 000 лари.



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