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С сегодняшнего дня объекты питания смогут принимать гостей в открытом пространстве


15.02.2021   11:40


С сегодняшнего дня объекты питания Грузии, в том числе рестораны, смогут принимать гостей в открытом пространстве. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.

Объекты питания смогут работать с соблюдением соответствующих рекомендаций. По данным Инспекции труда, объекты питания обязаны проводить термоскрининг, выдерживать дистанцию между столами, а также работы по дезинфекции.

В случае нарушения регуляций для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 000 лари, а для юридических лиц — 10 000 лари.

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