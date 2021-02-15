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Британский министр по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон находится с визитом в Грузии
15.02.2021 11:42
Британский министр по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон находится с визитом в Грузии впервые.
Британский министр написала в микроблоге «Twitter», что Великобритания и Грузия являются близкими союзниками и она рада видеть динамичное партнерство между странами в действии. Венди Мортон публикует приветствие на грузинском языке.
«Доброе утро, Грузия. Прекрасен сегодня мой первый визит в Грузию, видеть динамичное партнерство между Великобританией и Грузией в действии. Наши страны — близкие союзники, и я рада, что наши отношения укрепляются», — написала британский министр.
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