

Британский министр по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон находится с визитом в Грузии

15.02.2021 11:42





Британский министр по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон находится с визитом в Грузии впервые.



Британский министр написала в микроблоге «Twitter», что Великобритания и Грузия являются близкими союзниками и она рада видеть динамичное партнерство между странами в действии. Венди Мортон публикует приветствие на грузинском языке.



«Доброе утро, Грузия. Прекрасен сегодня мой первый визит в Грузию, видеть динамичное партнерство между Великобританией и Грузией в действии. Наши страны — близкие союзники, и я рада, что наши отношения укрепляются», — написала британский министр.



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