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Грузия рассматривает вопрос возвращения посла в Украину


15.02.2021   11:45


«Шагом, который предприняла Грузия, отозвав посла, мы показали нашему стратегическому партнеру и дружественной стране – Украине – насколько важна недопустимость вмешательства во внутренние дела Грузии гражданина иностранного государства», - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя заявления бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

По словам главы МИД, Грузия ждет ответных шагов со стороны украинского правительства, чтобы возобновить вопрос возвращения своего посла в Украину.

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