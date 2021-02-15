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У Теи Цулукиани выявлен коронавирус
15.02.2021 11:45
СОВА
У председателя парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Теи Цулукиани выявлен коронавирус. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.
«После малышей всю семью посетила корона, всем большое спасибо за внимание и пожелания! Пребывание дома, день 4», — написала Цулукиани на своей странице.
Напомним, до того, как стать депутатом парламента 10-го созыва, Тея Цулукиани долгое время занимала пост министра юстиции Грузии.
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