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Полиция опечатала тбилисский бар лидера партии «Гирчи - для большей свободы»


15.02.2021   12:42


Полиция опечатала бар «У Джапара», открытый в Тбилиси лидером партии «Гирчи - для большей свободы» Зурабом Джапаридзе. Двоих сотрудников бара доставили в полицейский участок на допрос.

Ранее Джапаридзе оштрафовали на 2000 лари (600 долларов) за экономическую деятельность, осуществляемую без разрешения, но политик заявил, что платить штраф не собирается.

Джапаридзе предпогалает, что против него могут возбудить уголовное дело. При этом политика все еще защищает иммунитет – несмотря на то, что он отказался от депутатского мандата.

Зураб Джапаридзе открыл бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что это – «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Бар в течение двух дней работал и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».

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