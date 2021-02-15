

Тамар Кордзая обжаловала в Конституционном суде решение парламента о сохранении мандатов

15.02.2021 13:03





Одна из лидеров «Республиканской партии Грузии» Тамар Кордзая оспаривает решение парламента Грузии отказать ей в прекращении депутатских полномочий. Она подала иск в Конституционный суд Грузии сегодня, 15 февраля.



«Согласно Конституции Грузии, у члена парламента есть право отказаться от членства в законодательном органе по своему желанию. Мы отказались, но почему-то в парламенте говорят, что нашего желания недостаточно, поскольку «Грузинскую мечту» и [парламентское] большинство это не устраивает.



Поэтому как человек и член парламента я баллотируюсь в парламент, что бы защищать права человека в этой стране. Когда парламент нарушает мое право, если я не защищаю его всеми правовыми механизмами, как я вообще могу говорить (о защите прав)?!»», — вопрошает политик.



Ранее подобный иск в КС подал лидер партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе.



Напомним, что 31 октября прошлого года в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным итогам, правящая «Грузинская мечта» смогла собрать нужное число депутатов для того, чтобы сформировать правительство.



Большинство оппозиции считает выборы фальсифицированными и объявляет нынешнему парламенту бойкот. Оппозиционеры требуют освободить лиц, являющихся по их мнению политзаключенными, провести досрочные выборы и изменить состав избирательной администрации.



Пока что в парламент вошла лишь партия «Граждане», заключившая с «Грузинской мечтой» меморандум о реформе избирательной системы. Депутатские мандаты также получили четыре члена партийного списка «Альянса патриотов» (АПГ), которые покинули АПГ и создали новую партию «Европейские социалисты».



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