

Изменение климата – один из главных вызовов человечества, считают в Грузии

15.02.2021 13:10





Почти все жители Грузии (98%) слышали об изменении климата, при этом большинство населения (72%) рассматривает это как угрозу своей жизни и средствам к существованию. Они согласны с тем, что нужно переходить на «более экологичный» образ жизни, однако лишь немногие готовы меняться сами. Таковы выводы отчета «Что население Грузии знает об изменении климата», опубликованного 11 февраля Европейским Союзом и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).



В исследовании представлены результаты первого в Грузии общенационального опроса об изменении климата. Региональный экологический центр Кавказа провел личные интервью с 1100 людьми из всех регионов страны в августе-сентябре 2020 года.



В докладе говорится, что грузины ставят изменение климата на третье место среди угроз человечеству – после бедности и инфекционных заболеваний. К слову, другой опрос общественного мнения, недавно проведенный ПРООН в 50 странах, показал, что 68% грузин согласны с тем, что изменение климата – это «чрезвычайная ситуация глобального масштаба».



Исследование ЕС-ПРООН показало, что жители Грузии практически (10%) ничего не знают о конкретных политических обязательствах страны, связанных с изменением климата. Тем не менее, грузины четко осознают, как изменение климата может повлиять на их жизнь: многие напрямую связывают наводнения, засуху, град, оползни, проливные дожди и другие экстремальные погодные явления с глобальным потеплением.



Согласно отчету, 45% грузин верят, мы способны остановить изменение климата, а 49% настроены пессимистично: «уже слишком поздно». Также подавляющее большинство респондентов убеждены в том, что личный вклад каждого человека очень важен в борьбе с климатическими изменениями. Хотя многие приписывают эти обязательства не себе, а другим людям.



Исследование было проведено в рамках финансируемой ЕС программы EU4Climate, которую ПРООН реализует в шести странах Восточного партнерства. Инициатива создана для смягчения и адаптации к последствиям изменения климата путем внедрения специальной политики и сокращения выбросов парниковых газов.



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