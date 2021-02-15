|
|
|
Ослабление или отмена ограничения на передвижение в ночное пока не обсуждается
15.02.2021 13:14
По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, на данном этапе отмена ограничения на передвижение в ночное время не планируется.
На брифинге после заседания Межведомственного координационного совета министр заявила, что один неосторожный шаг может снова создать проблему.
«Обсуждению о снятии или смягчении ограничения на передвижение в ночное время должен предшествовать большой анализ, потому что мы не можем ослабить все вместе. Пока это не обсуждается, мы обсуждаем следующие шаги, есть еще бизнес-секторы, в которых мы не ослабили подход, до сих пор мы не можем открыть детские сады, фитнес-центры и спортивные объекты. Однако мы включили оба этих направления в программу «Производи в Грузии» в части субсидирования кредитов, но этого недостаточно. Сначала мы обсудим эти сферы, а также междугородний транспорт, а ночные ограничения мы отложим пока на будущее. Не будем торопиться, потому что один неосторожный шаг может впоследствии создать проблему и заставить нас сделать то, чего мы очень не хотим», — заявила Натия Турнава.
Согласно точечным ограничениям, в Грузии действует ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна