

Ослабление или отмена ограничения на передвижение в ночное пока не обсуждается

15.02.2021 13:14





По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, на данном этапе отмена ограничения на передвижение в ночное время не планируется.



На брифинге после заседания Межведомственного координационного совета министр заявила, что один неосторожный шаг может снова создать проблему.



«Обсуждению о снятии или смягчении ограничения на передвижение в ночное время должен предшествовать большой анализ, потому что мы не можем ослабить все вместе. Пока это не обсуждается, мы обсуждаем следующие шаги, есть еще бизнес-секторы, в которых мы не ослабили подход, до сих пор мы не можем открыть детские сады, фитнес-центры и спортивные объекты. Однако мы включили оба этих направления в программу «Производи в Грузии» в части субсидирования кредитов, но этого недостаточно. Сначала мы обсудим эти сферы, а также междугородний транспорт, а ночные ограничения мы отложим пока на будущее. Не будем торопиться, потому что один неосторожный шаг может впоследствии создать проблему и заставить нас сделать то, чего мы очень не хотим», — заявила Натия Турнава.



Согласно точечным ограничениям, в Грузии действует ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.





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